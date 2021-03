22-årige Stine holder tale for hele verden: - Vi skal hjælpe kvinder med at fjerne nøgenbilleder

Kvinder skal have hjælp til at fjerne nøgenbilleder fra nettet, når de oplever at få delt intime billeder mod deres vilje.

Det mener 22-årige Stine Bang Larsen fra Odense, som vil have bedre regler på området.

- Jeg synes, det er grotesk at tænke på, at det er lettere for en musiker at få fjernet en sang med copyright fra nettet, end for en kvinde at få fjernet et nøgenbillede, nogen har delt af hende.

Det budskab har hun med til politikere og beslutningstagere fra hele verden, når hun får ordet på FNs Kvindekommissions samling i næste uge.

Skal tale på vegne af Danmark

Den 22-årige økonomistuderende, der er valgt som FN-ungdomsdelegat for Danmark, har nemlig fået halvandet minut af den danske ligestillingsministers fem minutters taletid på samlingen, hvor verdens lande gør status over, hvordan det går med ligestillingen og kvinders rettigheder rundt om på kloden.

- Alle verdens lande får fem minutter, så at vi som dansk ungdom har fået halvandet minut, det er ret stort, siger Stine Bang Larsen.

Som så meget andet i disse coronatider kommer det til at foregå virtuelt, og derfor får hun på forhånd optaget talen, på samme måde som ligestillingsminister Peter Hummelgaards indlæg. På den måde går minutterne til budskaberne fremfor eventuelle tekniske udfordringer.

TV 2 Fyns ungdomsredaktion Bemærk fulgte Stine på turen over til ministeriet. Du kan høre hende fortælle mere i videoen længere nede i artiklen.

FNs Kvindekommission Stines tale bliver vist i næste uge, når FN Kvindekommissionens samling finder sted. Her gør verdens lande status over, hvordan det går med ligestillingen og kvinders rettigheder globalt set. Normalvis ville det foregå i New York, men som så meget andet i disse coronatider foregår det virtuelt. Med til konferencen er ministre fra hele verden, NGO'er og andre beslutningstagere. Se mere

Kvindehad og hård tone på nettet

Stine Bang Larsen påpeger, at kvinders rettigheder og ligestilling udfordres online af en hård tone, krænkende delinger af materiale og i nogle fora kvindehad. Det er omend endnu vigtigere at tale om, nu hvor corona har rykket en større og større del af hverdagen online.

Hun mener, at onlineadfærd bør fylde mere i seksualundervisningen, ligesom der er brug for bedre regler på onlineområdet for at hjælpe kvinder og andre personer, der udsættes for krænkende adfærd og opslag.

- To decrease online violence and increase young women's participation in decision making and in the parts of the democracy, that takes place online, siger Stine ind i kameraet på ministerkontoret.

Altså at onlinevold skal mindskes og unge kvinder skal have bedre muligheder for, at være med i de dele af demokratiet der foregår online.

Minister: - Stine sætter fingeren på noget meget relevant

Det er ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S), der har givet odenseanske Stine Bang Larsen en del af sin taletid på konferencen.

- Stine sætter fingeren på noget meget, meget relevant. Der er behov for både bedre regulering, men også bedre spilleregler for den måde, vi omgåes hinanden på de sociale medier, lyder det fra beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard, da han har hørt Stines tale.

Efter endt optagelse fortæller Stine, at det var både fedt og en smule mærkeligt at optage talen og vide, at den kommer ud til så mange lande i næste uge. Hun håber, at ordene vil efterlade et aftryk:

- Jeg håber, at politikerne og de personer, der har lidt mere magt end mig, vil tage talen med sig, huske på den og tænke på, at der er en helt ny verden vi ikke er gode nok til at regulere - og det er den online.

Du kan høre Stine fortælle meget mere her i videoen: