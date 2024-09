I løbet af to timers kontrol blev det til 31 sigtelser i trafikken på Fynske Motorvej fredag, oplyser Fyns Politi.

Færdselsafdelingen havde fokus på uopmærksomhed, og her blev det til sigtelse af 22 lastbiler og 3 personbiler for at benytte mobiltelefon under kørslen.

Derudover blev der også uddelt følgende sigtelser: