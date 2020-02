Fra den grå sofa midt i Universal Musics lokaler kan det være svært at huske tiden før titlerne A&R og Product Manager, Tessa og guldplader blev en fast del af Astrids hverdag.

Tiden skal skrues tilbage til syvende klasse.

På værelset i Strib lå en ung Astrid og blev optaget af Gucci Mane og Rick Ross på Boogielisten, alt imens hun bloggede om musiktrends, Nørrebro og undergrund.

I ungdomsårene brugte Astrid meget tid på musikbloggen. Foto: Lasse Beck Frost

- Her har jeg i 2011 skrevet, at "jeg lytter til en masse Nørrebro. Sleng, Kesi, Stanley, Gili osv." Og så har jeg skrevet: "Ved ikke, om det er noget at være stolt af, eller hvor accepteret man bliver i undergrunden, når man er en lille, 15-årig, lyshåret pige", læser Astrid op fra bloggen, som havde samme navn som hende selv.

Bloggen fulgte med Astrid op gennem folkeskoleårene og ind i gymnasietiden på Middelfart Gymnasium. Selvom hun havde valgt en linje med mediefag, var interessen for musik stadig stor. Det fik hun lov til at dyrke til den helt store guldmedalje, da hun blev en del af gymnasiets festudvalg og Akademiet for Talentfulde Unge.

Begge dele kombineret med bloggen fik en afgørende betydning for Astrids videre karriere.

Sammen med en anden elev fra årgangen kom Astrid til at stå i spidsen for festudvalget i 3. g som formand. Her fik hun øjnene op for muligheden for at booke artister til de kommende fester.

- Man kunne lige pludselig forme de her fester efter noget, man selv drømte om. Min store drøm var at booke Ukendt Kunstner, så jeg rakte ud til hans management, og så endte han faktisk med at spille til vores julefest. Og det var bare en vildt tilfredsstillende følelse, husker Astrid.

" Hvis Astrid i 7. klasse vidste, hvor jeg var i dag, så tror jeg, at hun ville hoppe op og ned i stolen, ligesom jeg gjorde, da jeg stod med min kontrakt i hænderne. Astrid Storm Thorsen

Udover Ukendt Kunstner lykkedes det også Astrid at booke Kidd, som hun år forinden havde opdaget gennem musikbloggen. Dengang var hun forgabt i hans musik, som tog en helt ny lyd ind i den danske musikverden, og sange som "kysset med jamel" og "ikk lavet penge" bragede gerne ud af højtalerne, alt imens fingrene dansede hen over tastaturet og delte oplevelserne.

Morten Fiil Leth og Astrid var formænd for festudvalget sammen. Her er de til den fest, hvor det lykkedes at booke Ukendt Kunstner. Foto: Privatfoto

Til julefesten i 3. g kunne Astrid ikke vide, at hun ofte ville komme til at støde ind i teenageidolet på sit kommende arbejde.

Akedemiet for Talentfulde Unge Formålet med Akademiet er at give gymnasieelever med akademisk potentiale et bredere og mere kontinuert tilbud med intellektuelle udfordringer og erfaringer, der opkvalificerer deres daglige arbejde, styrker deres studiekompetencer og naturligt leder dem til en videregående uddannelse. Udover at udvikle deres faglige og studiemæssige kompetencer får de samtidig et socialt netværk af ligesindede. Kilde: atusyd.dk Se mere

At se de bookede artister spille til gymnasiefesterne gav Astrid mere blod på tanden. Samtidig var hun kommet i kontakt med flere musikinteresserede unge gennem bloggen, og hun kunne dele passionen for hiphop med andre på nettet.

- Nogle af mine bedste venner, som er nogle af dem, jeg arbejder med i dag i musikbranchen, lærte jeg at kende, da jeg havde min blog. Så den har nok betydet mere, end man skulle tro, forklarer hun, mens hun scroller ned over de gamle blogindlæg.

Også gennem Akedemiet for Talentfulde Unge fandt hun plads til at dyrke interessen.

- Jeg var på et gymnasium, hvor det var tilladt at nørde igennem, og jeg var så heldig at blive en del af Akedemiet for Talentfulde Unge. Her mødte jeg en masse andre, som også bare syntes, at alt muligt virkelig specifikt var det mest fascinerende i verden, og den kultur er bare så vigtig at lære. Det der med at det er okay at gå rigtig meget op i noget, siger Astrid.

Tilbage i den grå sofa smiler Astrid over tiden foran computeren på barndomsværelset i Strib og gymnasietiden i Middelfart. Et stykke hen ad vejen var det med til at placere hende i sofaen foran billeder af Oh Land, Hjalmer, Tessa og mange flere.

- Det er sjovt at kigge tilbage og se, hvordan jeg underbevidst hele tiden har taget nogle beslutninger, der har indeholdt musik og handlet om, hvordan jeg kunne få det integreret i hvad end, jeg nu gik og lavede. Om det var en blog eller være med i festudvalget, smiler hun.

Midt i Universal Musics lokaler sidder Astrid. Her har hun arbejdet på fuld tid i to år. Foto: Lasse Beck Frost