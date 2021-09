24-årig anholdt og sigtet for omfattende databedrageri

Manden blev anholdt tirsdag formiddag på Fyn sammen med en 30-årig kvinde, som også er sigtet for omfattende databedrageri.

Den 24-årige mand fremstilles af Særlig Efterforskning Vest i grundlovsforhør i retten i Svendborg onsdag formiddagen klokken 10.30, mens den kvindelige person, der også er sigtet, er løsladt og ikke fremstilles.

Særlig Efterforskning Vest skriver desuden, at de ikke kan give yderligere oplysninger om sagen, ligesom de anmoder om, at grundlovsforhøret sker for lukkede døre.