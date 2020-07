24-årig fængslet: Har kørt påvirket i bil fem gange siden marts

Da en 24-årig mand mandag i en bil blev standset af politiet, var han påvirket af euforiserende stoffer.

Det er normalt ikke noget, man bliver varetægtsfængslet for, men en dommer ved Retten i Odense besluttede alligevel, at manden skulle bag tremmer i foreløbig fire uger.

- Det er lidt usædvanligt, medgiver anklager Julie Karsholt.

- Men det er femte gang siden marts, at han bliver afsløret i at køre bil med euforiserende stoffer i blodet. Det var hovedårsagen til, at vi valgte at fremstille ham i grundlovsforhør.

Da den 24-årige blev stoppet mandag var han ikke alene påvirket. Han kørte også rundt i en stjålen bil med nummerplader, der var stjålet fra en anden bil.

Dertil kommer, at han var frakendt retten til at køre bil, og at han overtrådte loven i prøvetiden efter en løsladelse fra en tidligere dom.

- Han er sigtet for i alt 34 forhold, der mest drejer sig om tyverier og brugstyverier af biler, fortæller Julie Karsholt.

I grundlovsforhøret ville han kun forholde sig til de i alt otte sigtelser, der havde med hans kørsel mandag at gøre. Dem kunne han alle erkende sig skyldig i.

