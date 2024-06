25.000 fynboer tager stærk medicin, der gjorde Carsten afhængig i 11 år

Carsten Pedersen påpeger, at han ville have ønsket, at han havde afsøgt andre muligheder for at komme rygsmerterne til livs, da lægen foreslog opioider som en del af løsningen. Desperation var den helt store faktor til, at han uden de store betænkeligheder takkede ja, forklarer han.

- Og sådan er det ofte, siger klinisk lektor og forskningsleder hos Rygcenter Danmark i Middelfart Søren O’Neill til TV 2 Fyn og tilføjer:

- Patienten er desperat og vil bare gerne de her smerter til livs, og så er det bare den nemmeste knap at trykke på for lægen. Opioidløsningen er nem, let og billig, hvor andre løsninger ofte er tunge, svære og dyre.

Kunne ikke køre bil

På et regionsrådsmøde i Region Syddanmark i december sidste år blev det besluttet, at antallet af patienter, der indtager opioider, skal nedbringes.