260 motorcyklister er fanget i politiets nye fotofælder

I årevis har motorcyklister kunnet se stort på risikoen for at blive taget for en fartforseelse af politiets fotovogne. De såkaldte ATK-vogne har nemlig ikke været i stand til at fotografere motorcyklernes nummerplade, som sidder bag på køretøjet.



Men siden årsskiftet har politiet haft vogne med nyt og bedre udstyr. Det har i årets løb resulteret i 260 sigtelser til motorcyklister på landsplan, oplyser politiet torsdag i en pressemeddelelse.

Men selvom antallet af automatiske fartbøder givet til motorcyklister er opadgående, så er det dog forsvindende småt, når man ser på det store billede.

Hvert år udskrives der i omegnen af en halv million fartbøder i Danmark. De fleste af dem stammer fra den automatiske trafikkontrol (ATK).

Ifølge Bilbasen blev der i 2020 oprettet 447.806 bødesager på baggrund af optagelser fra fotovognene og de såkaldte stærekasser.