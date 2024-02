29-årig dømt: Elev svindlede sig til 20.000 kroner

En 29-årrig mand blev i dag ved retten i Odense kendt skyldig i anklager om i otte tilfælde at have snydt sin tidligere arbejdsgiver for i alt 20.000 kroner ved at manipulere et elektronisk kassesystem.

Manden var tiltalt for at have snydt sig til næsten en halv million kroner ved 171 tilfælde af datasvindel, men blev altså kun dømt for otte tilfælde, da beviserne var for svage. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Manden er idømt tre måneders betinget fængsel og skal betale 20.000 kroner tilbage til supermarkedet, hvor han var ansat som elev.