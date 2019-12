Sigtelse holdt hemmelig: 29-årig fynbo ville sende penge til Islamisk Stat

En 29-årig mand fra Fyn, som var blandt de mange anholdte ved en storstilet antiterroraktion 11. december, er sigtet for at forsøge at samle penge ind til Islamisk Stat, IS.

Desuden søgte han ifølge myndighederne viden om drab og fremstilling af sprængstoffer på internettet. Det skriver avisen Danmark, som har fået aktindsigt i sigtelsen mod manden.

I alt 22 mænd og kvinder blev anholdt i antiterroraktionen den 11. december og sigtet for at have overtrådt terrorbestemmelser i straffeloven.

Aktionen, som var koordineret af Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste foregik samtidig i syv af landets 12 politikredse.

Fem personer beskyldes for i flere måneder at have forsøgt at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition, som skulle bruges til terror. Tre af dem er senere blevet varetægtsfængslet.

Tre andre sigtes for at have forberedt fremstilling af en eller flere bomber blandt andet ved at anskaffe komponenter til fremstilling af sprængstoffet TATP. De blev alle tre varetægtsfængslet.

Den 29-årige blev fremstillet i grundlovsforhør i Odense. Her fulgte dommeren anklagerens ønske om, at grundlovsforhøret skulle holdes for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Det betød, at offentligheden end ikke måtte høre, hvad manden mistænkes for at have gjort. Den beslutning har Østre Landsret nu underkendt, og avisen Danmark har altså fået aktindsigt i sigtelserne mod manden.

Konkret sigtes den 29-årige for at forsøge at skaffe penge for at sende dem til IS i Libyen og Mali. Den 7. december skal han via internettet have tilbudt at sende penge til personer med forbindelse til organisationen i de to afrikanske lande, skriver avisen Danmark.

Han er også sigtet for forsøg på terror ved i tiden frem til sin anholdelse 11. december at have hentet instruktioner i drab og i fremstilling af sprængstoffer på internettet.

Oplysningerne skulle efter myndighedernes opfattelse bruges senere i forbindelse med et terrorattentat et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller i udlandet, skriver avisen Danmark.

Hvordan den 29-årige mand stiller sig til de to sigtelser, vides ikke.