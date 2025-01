30 millioner kroner ude at svømme - har du penge til gode?

Sportsdirektøren forventer således, at Kjerrumgaard også er i OB i foråret.

- Vi vil gerne holde fast i vores spillere så længe som muligt, og vi har også en forventning om, at vi kan hjælpe Luca videre til et godt sted. Men først og fremmest skriver vi kontrakter med vores spillere, for at de skal spille her - ikke for at de skal rejse videre, siger Bech, der også ser en værdi for Luca Kjerrumgaard i at blive i OB.

- Han har haft det her fantastiske niveau i et halvt år, og jeg tænker, at det ikke gør noget, hvis vi lægger fem måneder oven i. Det kunne godt gavne hans værdi og vores chance for at rykke op, siger han.

TV 2 Fyn har tidligere på sæsonen talt med Luca Kjerrumgaard om transferspekulationerne.

- Man ved jo aldrig, hvad der sker. Jeg er OB-spiller, jeg har en lang kontrakt, og det forholder jeg mig til. Selvfølgelig tager man det, som det kommer, men lige nu er jeg OB-spiller, og det er jeg glad for, sagde han i november.