3.000 år gammelt bronzesværd fundet: - Det er et vidunder

Vi har at gøre med et 3.000 år gammelt vidunder Jesper Hansen, overinspektør, Odense Bys Museer

Et sværd på intet mindre end 1,3 kilo er fundet i mulden på Vestfyn. Det oplyser Odense Bys Museer.

Museets arkæologer gjorde det opsigtsvækkende fund ved Håre på Vestfyn, og det har skabt jubel hos overinspektør Jesper Hansen.

Læs også Museumsdirektør takker af: - Jeg siger ikke farvel, jeg giver det videre

I en pressemeddelelse siger inspektøren blandt andet:



- Vi har at gøre med et 3.000 år gammelt vidunder. Sværdet er i sig selv sjældent, og foruden at bronze-delen er intakt, så er det helt unikke, at dette sværd har et bevaret greb af træ/horn/tak, siger Jesper Hansen og fortsætter:

- Derudover er sværdet sirligt blevet omviklet med et bast-materiale, før det blev lagt i jorden.

Jesper Hansen oplyser videre, at sværdet er et såkaldt offerfund, der blev nedlagt i en simpel grube på en boplads. Han mener, at sværdet stammer fra bronzealderens periode IV, som også kaldes yngre bronzealder og som er defineret cirka 1100-900 f.Kr.

Lusehøj er fra bronzealderens periode IV Lusehøj nær Glamsbjerg er den største kendte gravhøj fra yngre bronzealder (periode IV). Gravhøjen er oprindelig cirka 8 meter høj og 40 meter i tværmål. Gravhøjen rummede to af de rigeste grave, der er fundet fra den sene bronzealder. Gravene rummede en stenkiste med blandt andet en hamret bronzespand og to drikkeskåle samt en brandgrube med rester af mandsudstyr og bronzebeslag, der muligvis stammer fra en vogn. I Lusehøjs nærmeste omgivelser er også fundet flere guldringe og grave end noget andet sted i Sydskandinavien.



Sandsynligvis gravene vidner de om lokale stammehøvdinge der havde nået en position, der rakte langt ud over det almindelige i yngre bronzealder. Kilde: Wikipedia Se mere

Odense Bys Museer forventer, at sværdet bliver et tilløbsstykke, idet museet både kan vise og fortælle hele historien om dette usædvanlige fund fra bronzealderen.

Sværdet vil blive udstillet på Møntergården i Odense.

Afslutningen på gravearbejdet

Bopladsen blev opdaget i forbindelse med den arkæologiske undersøgelse forud for etableringen af gasledningen, Baltic Pipe. Fundet ved Håre blev gjort på den absolut sidste del af den strækning, som Odense Bys Museer har undersøgt.

Læs også Nyt HCA-hus: Millionindtægter og markant flere turister på vej til Fyn

Kompleks konservering

Sværdet er forsigtigt hentet op af jorden og transporteret til museets afdeling for bevaring og konservering.

Med sværdets forskellige materialer er konserveringen en kompleks sag, og derfor er sværdets greb-monteringer og bevikling nu demonteret, således metal, træ, horn og bast kan konserveres hver for sig.

I forbindelse med konserveringsarbejdet udtager man prøver til artsbestemmelse af de forskellige materialer (plantefibre, horn og træ). Plantefiberudtag vil blive brugt til kulstof 14-datering, således at man præcis kan stadfæste sværdets alder.

Desuden skal den metallegering (bronze), som sværdet er lavet af, undersøges.

Når analyse- og konserveringsarbejde er afsluttet, vil sværdet blive samlet igen, så det kan blive udstillet. ​

Læs også Museer kritiserer afgørelse om Nyborg Slot: - Bør der ikke være fagekspertise i afgørelsen?

Sværdet blev fundet i forbindelse med etableringen af gasledningen Baltic Pipe. Foto: Odense Bys museer