300.000 bliver indkaldt til boosterstik mod corona

I denne uge bliver yderligere 300.000 indkaldt til boosterstikket med coronavaccine.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse mandag.

Indtil videre har 2,5 millioner fået det tredje stik mod corona. Det svarer til 42,7 procent.

Sundhedsministeriet opfordrer til, at borgere tager det tredje stik for at få bedre beskyttelse mod omikronvarianten af coronavirus og for at forhindre alvorlige forløb og indlæggelser.