300.000 får flere penge udbetalt fredag

Modtog kæmpe kontantbeløb

Den bagmand, der skulle købe skindene i Tommerup, var også til stede. Han havde pengene i kontanter.

- Hvad tænkte du om så stort et beløb i kontanter, spurgte anklageren.

- Jeg tænkte, at det er nok ikke penge, der skal betales skat af. Det er formentlig sorte penge - formentlig fra restaurationsbranchen. Jeg vidste, at han ejede sushirestauranter i Vejle, Aarhus og Aalborg, sagde den 59-årige.

Den 59-årige fik fem procent i provision af de fleste handler - andre gange et mindre kontantbeløb.

I alt erkendte han at have modtaget 317.000 kroner i provision som formidler eller mellemmand af 15 handler for et samlet beløb på 317.000 kroner.

Ved tilståelsessagen i dag, der var overværet af et stort presseopbud og med dommer Agnete Skouv, den tiltalte, tiltaltes forsvarer, Bjarne Frøberg, og specialanklager Jhin Lee fra NSK som hovedpersoner, kom det frem, at en række skindavlere helt frem til sommeren 2024 havde haft et parallelt marked med afregning i sorte kontanter.

Ud over minkavleren fra Tommerup deltog ifølge den 59-årige også en minkavler fra Søndersø i handlerne.

En enkelt handel beløb sig til 495.000 kroner, som den tiltalte fin fem procent af i provision. En anden handel med en sydfynsk minkavler til 34.000 kroner gav en provision på 3.000 kroner.

1. oktober 2024 anholdt National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) ti personer og slog blandt andet til mod adresser i Lemvig og Thisted kommuner.

18 har været sigtet i sagen, og ifølge anklager Jhin Lee er der fortsat mellem seks og syv sigtede og tiltalte - bagmanden sidder varetægtsfængslet.

Ud over sagen i Kolding vil der formentlig komme sager i Århus, Esbjerg og Odense.

Krævede to års fængsel

Allerede sidste år ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus kom det frem, at personer fra minkbranchen ifølge NSK har modtaget penge fra kriminelle aktiviteter i bytte for minkskind. På den måde har de ifølge NSK medvirket til hvidvask af særligt grov beskaffenhed, og under retsmødet i dag krævede NSK-anklageren den 59-årige idømt to års fængsel, mens forsvareren mener, at et år og tre måneders fængsel, hvoraf dog kun de tre måneder skal afsones, er passende.

Den 59-årige var frem til 2019 ansat i et firma, der solgte udstyr til minkbranchen, og havde derfor kontakter inden for branchen.

En kollega fra samme firma var også med til at formidle handlerne, oplyste han.

Priserne på handlerne blev fastsat på baggrund af minkenes kvalitet, og ved flere af handlerne var kinesiske købere med på åstedet. Ud over kvalitet tog man udgangspunkt i de seneste auktionspriser hos Kopenhagen Fur og trafik 10 procent fra til minkavleren. Desuden skulle der som nævnt betales provision til mellemmanden.

Til gengæld var pengene, som minkhandlerne modtog, kulsorte.

NSK oplyser i dag, at sagen mod minkavleren ikke længere kommer til at køre som en tilståelsessag, som anklagemyndigheden havde lagt op til i en retsmødebegæring.

Det betyder, at den fynske minkavlere ikke længere erkender sig skyldig.