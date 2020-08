31 klager om høj musik på Fyn i nat

Politiet har den varme aften og nat igennem haft travlt med at besvare opkald og henvendelser om såkaldt 'musik til ulempe'.

Ifølge vagtchef Peter Vestergaard har Fyns Politi haft 31 hændelser, hvor musikken har været så høj, at det har været til gene for andre borgere, som har henvendt sig til politiet.

- Der er en del, der har holdt havefester, og der har også været nogle fester med åbne vionduer, hvor musikken har været for høj, siger Peter Vestergaard.

Derfor har politiet også været til stede ved flere fester for at få dæmpet den høje musik.

- Hvis vi har en patrulje i nærheden, sender vi dem forbi, og ellers ringer vi til adressen og siger, de lige skal dæmpe sig, siger han.

Samtlige hændelser er blevet løst uden større drama, og derfor er der heller ikke blevet rejst nogen sigtelser.

Alligevel opfordrer vagtchefen til, at man tager en dialog med sine naboer, inden man holder fest for åbne døre.

- Man kan godt risikere at få en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og jeg vil helt klart opfordre folk til at gå i dialog med naboerne, siger Peter Vestergaard.

