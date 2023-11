32.000 unge har spillet ulovligt om penge online

15 procent af unge mellem 15 og 17 år har spillet om penge på internettet inden for det seneste år, selvom aldersgrænsen for online pengespil er 18 år, det viser Spillemyndighedens nye undersøgelse om danskernes spilvaner.

Det svarer til 32.000 unge, og det tal bekymrer skatteminister, Jeppe Bruus (S).

- Det er et meget højt tal. Og det viser, at det vi gør lige nu, ikke er nok. Der er en grund til, at man skal være over 18 år, når man spiller om penge. Vi kan se, at jo tidligere man begynder at spille, jo større er risikoen for at udvikle en afhængighed af at spille, udtaler Jeppe Bruus.

Væddemål – typisk sportsvæddemål – er fortsat den mest udbredte form for pengespil blandt de unge, der spiller om penge. Hele 68 procent har gjort det indenfor det sidste år, og knap halvdelen har spillet på et onlinekasino.