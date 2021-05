33-årig anholdt efter værtshusslagsmål

Den seneste fase i genåbningen kan mærkes på nattelivet. Flere mennesker må være forsamlet, og det er de ifølge Fyns Politi.

Det er dog forløbet forholdsvis roligt, at der nu igen bliver indtaget våde vare i festligt lag, men lørdag aften var der alligevel en 33-årig mand, der lader til at have fået en tår over tørsten.

Klokken 20.39 blev et større slagsmål på Odense-baren James Dean meldt til alarmcentralen.

- Der er en person, der indleder et slagsmål, og han bliver anholdt og taget med på stationen, siger Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.