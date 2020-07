34-årig dømt for blufærdighedskrænkelse gennem Fortnite

Gennem virtuelle gaver og spilpenge i det populære internetspil Fortnite lokkede en 34-årig mand fra Sydvestfyn børn til at gå på livechat eller sende billeder af blufærdighedskrænkende karakter.

Torsdag blev han idømt et år og tre måneders fængsel ved Retten i Odense. Det oplyser anklager ved Fyns Politi, Maria Tripsen.

- Han har skabt dialog med de unge og fået dem til at gå på livechat eller sende billeder. Nogen har taget afstand fra det, men andre har gjort, som han har sagt, fortæller hun.

Tidligere dømt

Det er drenge i alderen seks til tolv år, der har været udsat for blufærdighedskrænkelse af manden. I de fleste tilfælde har han fået drengene til at sende ham billeder, men i to tilfælde er han selv gået på via livechat.

- Han er tidligere idømt kontaktforbud, så han må ikke opsøge børn og unge under 18 år, heller ikke gennem nettet, siger Maria Tripsen.

Manden opsøgte første gang drengene gennem spillet i december 2018, og så er det stået på frem til februar 2020.