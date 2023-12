35-årig dømt for mishandling og bortførelse

Gennem to døgn i april måtte en mand fra Fyn gennemleve noget, der minder om et mareridt. Han blev slået og sparket. Blev snittet med en kniv og brændt med en lighter. Blev bortført og holdt fanget.

Sagen har udløst fængselsstraffe til to personer ved Retten i Odense.

35-årige Mohamed Hussein Musa er blevet idømt to års fængsel for grov vold og frihedsberøvelse, og en 33-årig mand har fået ni måneders fængsel for at have lagt hjem til og overværet en del af mishandlingen.

Tilsyneladende troede gerningsmændene, at offeret var stikker for politiet.

- Hvor mange penge får du af politiet, sagde de ifølge anklageskriftet.

Offeret blev slået adskillige gange på kroppen og blev trampet i hovedet. Derudover brugte gerningsmændene en strømpistol mod ham.

Det skete ad flere omgange mellem 12. april om eftermiddagen og 13. april klokken 03 om natten.

Dagen efter - 14. april om natten - blev han slået i hovedet og på kroppen og fik snøret en ledning eller lignende om halsen.

Offeret blev derefter tvunget ind i en taxa og kørt til en lejlighed, hvor mishandlingen fortsatte.

En gruppe på fem-seks mænd begik mishandlingen, mener anklagemyndigheden. Det er dog kun én af dem, der er blevet dømt, og det Mohamed Hussein Musa.

Den 33-årige, som også er blevet idømt en fængselsstraf, var ikke direkte involveret i volden, men lagde hjem til det, der foregik 14. april.

Dommen blev afsagt fredag, og begge har bedt om tid til at overveje, om dommen skal ankes. Det har de 14 dage til at beslutte.