Stukket i maven efter chikane: 35-årig formodet gerningsmand anholdt

Fyns Politi har søndag anholdt den mand, de mener står bag det knivstikkeri, der fandt sted fredag aften i Odense.

Den anholdte er en 35-årig mand fra Odense. Han blev anholdt på sin bopæl søndag eftermiddag, fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen.

- Vi har en kraftig formodning om, at det er gerningsmanden, siger vagtchefen.

Episoden skete ved Femkanten i Odense fredag aften, hvor en person gentagne gange trykkede på alle dørtelefonerne i en opgang. Da en 41-årig mand gik ned for at bede personen stoppe, blev han stukket i maveregionen med en kniv eller en anden skarp genstand.

Den 41-årige blev efterfølgende behandlet på Odense Universitetshospital. Han er uden for livsfare.

Efter anholdelsen har politiet ransaget den 35-åriges bopæl, hvor man blandt andet har fundet tøjgenstande, der peger på, at der er tale om gerningsmanden.

Fyns Politi oplyste lørdag, at man var kommet i besiddelse af overvågningsbilleder af en formodet gerningsmand. De blev dog ikke afsløret for offentligheden, da politiet ifølge retsplejeloven først selv skal afsøge alle muligheder for at opspore en mulig gerningsmand, inden man offentliggør overvågningsbilleder.

En af politiets jurister vil mandag vurdere, om den 35-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør. Han vil blive sigtet for grov vold efter straffelovens paragraf 245.

