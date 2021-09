37-årig mand er død efter trafikulykke på Storebæltsbroen

Manden blev efterfølgende erklæret død.

Helikopter til Sprogø

Der blev torsdag aften sendt en helikopter til landingspladsen på Sprogø for at afhente manden.

- Føreren af den anden bil er sendt til kontrol på hospitalet, men er umiddelbart uskadt, siger Lars Denholt videre.

Ulykken betød, at Storebæltsbroen var lukket helt ned i over to timer i retning mod Fyn.

Klokken 00.30 blev der åbnet for biltrafik i retningen igen.