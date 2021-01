38 coronapatienter indlagt: - Det er ikke gået, som vi har frygtet

Imod forventningerne er der ikke kommet flere indlæggelser over nytår. Frygten var, at kontakten blandt nær og fjern over jul og nytår ville få antallet af coronaindlæggelser til at stige markant.

Men sådan er det ikke gået endnu.

Læs også Dagens fynske coronatal: Faldende smitte i Odense - let stigning i Svendborg

- Status er, at vi stadig har travlt. Men den stigning hen over nytåret, som vi havde frygtet, er heldigvis ikke kommet. Det er stadig nogenlunde det samme. Vi ligger på de omkring 40 indlagte over de seneste par dage, siger Michael Dall, der er lægelig direktør på OUH.

OUH har i skrivende stund 38 indlagte, hvor 9 af dem ligger på intensiv. En situation hvor OUH godt kan være med, men de møder dog udfordringer i hverdagen.

- Vi er fortsat udfordret. Vores udfordring er, at der også er smitte blandt de pårørende til personalet, og det betyder, at de skal i selvisolation. Og på den måde er der nogle funktionsledere, der kæmper hver eneste dag med, at vi kan have et hold på arbejde, siger Michael Dall.

Smitte blandt personalet udfordrer

Det er smitten blandt personalet, der er en af de største udfordringer på OUH. Isolationer på stribe gør det svært at udfylde vagtplanen.

- Det er i hvert fald en af de udfordringer, der har presset vores sygehus siden midten af december. Når man kigger på antallet af indlagte, så burde vi sagtens kunne overkomme det, men vi er udfordret i, at vores personale også bliver smittet – ikke fordi de bliver det på sygehuset, men fordi de også er en del af samfundet. De har børn, ægtefæller og et normalt liv, hvor de også kan blive smittet, siger Michael Dall.

Læs også Lars Løkkes fynske støtte og ven: Jeg er meget skuffet

Situationen er en anden i hovedstadsområdet, hvor man kæmper med et helt andet pres. På landsplan er antallet af indlagte steget med 59, så der nu i alt er 944 indlagte. Det er det højeste antal siden pandemiens begyndelse.

- Jeg blev bekymret, da vi kiggede mod øst og så, hvordan det gik i hovedstadsområdet. De er presset på kapaciteten. Vi har forsøgt at være lidt på forkant, da vi åbner vores tredje covid-afsnit op på mandag. Vi starter vores covid-afsnit nede i Svendborg inden længe. Så det er et forsøg på at være lidt på forkant, siger Michael Dall og forsætter:

- Fordi vi åbner nye covid-afsnit, så tror jeg godt, at vi kan følge med. Men det handler om, at vi skal have et godt flow.