39-årig svindlede sig til enormt beløb med billigt trick

En 39-årig mand er den ældste af tre som i dag sidder tiltalt ved Retten i Aarhus for at svindle sig til store beløber ved at indløse brugte vinderkuponer fra Danske spil i butikker og på tankstationer.

Det er endnu ikke kommet frem, hvordan det kunne lade sig gøre at scanne eller indtaste de samme vinderkuponer flere gange. Det er dog kun den 39-årige der har turneret i flere landsdele med tricket, skriver Ritzau.

Han har således svindlet sig til 400.000 kroner ved at turnere rundt til købmænd, kiosker og tankstationer i Jylland og på Fyn og indløse allerede udbetalte vinderkuponer.

Der er videoovervågning, kontooplysninger og vidneforklaringer, der underbygger anklagen, lyder det i retten fra anklagerfuldmægtig Morten Lassen, oplyser Ritzau.

Sagen har angiveligt tilknytning til bandemiljøet. Derfor er retssalen ekstra bevogtet i dag.