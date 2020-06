3F frygter flere ledige: Kursus skal forberede dem på bedre tider

52-årige Morten Gleerup fra Troense er onsdag mødt op hos AOF Center Fyn i Svendborg for at få hjælp til sin jobsøgning.

Han var i lære som elektriker, da krisen ramte erhvervslivet, og pludselig holdt telefonen op med at ringe på arbejdspladsen.

- Der var ikke så meget at sige til det. Jeg tog det ikke personligt, men jeg var meget ærgerlig. Nu var jeg jo lige startet, siger Morten Gleerup.

Han er langt fra alene. Ifølge den faglige organisation 3F er der i år 10.000 ekstra ledige 3F'ere sammenlignet med sidste år. 3.200 af dem er fynboer.

- Vi har holdt kurser før, men vi har ikke prøvet, at der kommer så mange på én gang, siger Kristian Møller, der er afdelingsleder af AOF Center Fyn, der afholder kurset i samarbejde med 3F.

Til onsdagens kursus er der endda folk, som går forgæves. Centeret har fået fire ekstra hold ledige, i forhold til hvad de plejer på dette tidspunkt af året, fordi flere mennesker har mistet deres job under corona-lukningen.

Forbereder kursisterne på bedre tider

Hos AOF Center Fyn har beskæftigelsesindsatsen været lukket ned på grund af coronapandemien, men med onsdagens møde er det sat i gang igen.

Kristian Møller er afdelingsleder i AOF Center Fyn. Foto: Rasmus Rask

- Vi er glade for, at vi kan hjælpe folk, siger Kristian Møller og tilføjer:

- De får hjælp til deres danskfaglige niveau, og så lærer de, hvordan man skruer et godt cv sammen og netværker.

Men der kommer vel ikke flere arbejdspladser til rådighed, fordi man tager på kursus?

- På et tidspunkt kommer der flere jobs. Det ved vi. Vi vil sørge for, at kursisterne er klar, når der bliver større efterspørgsel på arbejdskraft igen. Og lad os nu se, om ikke situationen er mere gunstig til efteråret, siger Kristian Møller.

I grafikken kan du se ledighedstallene på Fyn henholdsvis 9. marts 2020 og 11. maj 2020. Kilde: 3F.

Har skiftet karriere

For Morten Gleerups vedkommende har krisen betydet, at han har skiftet karriere.

- En god ven mindede mig om, at jeg altid har været glad for at male og har gjort det freelance i forskellige sammenhænge. Jeg har altid hygget mig med det, men jeg har aldrig set det som en karriere. Så mærkede efter i maven, og nu søger jeg en læreplads som maler i stedet, siger han.

Morten Gleerup fik sit cv kigget grundigt igennem på onsdagens kursus. Foto: Rasmus Rask

Han håber, at kurset kan give ham færdigheder, han kan bruge i sin søgen efter en arbejdsplads.

- Især i forhold til netværk, som jo er det, det i virkeligheden handler om. De jobs, jeg har haft, har jeg fået gennem kontakter og ved at banke på hos folk, siger han.

Selv om ledighedstallet har stabiliseret sig de seneste uger, frygter 3F flere arbejdsløse, når lønkompensationsordningerne udløber.

Til den tid må ansatte med længere opsigelsesvarsler også melde sig ledige.