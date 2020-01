3.g'er om sociale medier: - Det er et unødvendigt tidsforbrug

Bemærk har spurgt 700 unge mennesker om deres vaner på sociale medier. Blandt dem er der kun en procent, der svarer, at de ikke bruger sociale medier.

Julius Lindtoft hører til den gruppe, der undgår at bruge mange timer hver dag på at scrolle op og ned på Instagram.

I november fik han en Nokia 3310 i fødselsdagsgave, og siden har hans iPhone fundet sig til rette hjemme i skuffen. Før hans fødselsdag brugte Julius Lindtoft timevis på sin telefon hver dag, og det blev han træt af til sidst.

Unødvendig brug af tid

- Nokiaen har fjernet noget af den unødvendige tid, som jeg selv synes, jeg har brugt på min iPhone. Den har skrællet alt det negative fra, der er ved at have en telefon. Jeg kunne sidde og kigge på min iPhone i en halv time uden at lægge mærke til det. Der var en masse selviscenesættelse på Instagram, og det var ikke noget for mig. Nu bruger jeg kun min Nokia til at ringe og skrive beskeder, hvis jeg skal i kontakt med folk, fortæller Julius Lindtoft fra biblioteket på Sct. Knuds Gymnasium.

Kun 13 minutter på Facebook

Sidste uge tjekkede Julius Lindtoft sin iPhone og kunne konstatere, at han i alt kun havde brugt 13 minutter på Facebook de seneste syv dage.

00:16 Julius Lindtofts forældre fortæller ham, at han er blevet mere nærværende, siden han skiftede sin iPhone ud med en Nokia 3310. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video

- Fordelen ved at begrænse forbruget af sociale medier er selvfølgelig, at du kommer til at være mere til stede i nuet og ikke er så opmærksom på, hvad der sker i lommen på dig, men hvad der sker omkring dig i den fysiske verden, du er i, siger Lars Damgaard Nielsen, der er journalistisk lektor og underviser i sociale medier på Syddansk Universitet.

Det kan være befriende at bruge den gamle Nokia, men det kan også være en stor hæmsko i en dagligdag, hvor en smartphone er livline til mange af dagligdagens fornødenheder.

- Der er mange ting, du får sværere ved at gøre. For eksempel at få bruge dit NemID, købe billet i bussen, og du har ikke din bankkonto ved hånden, siger Lars Damgaard Nielsen.

Vennerne synes, det er sejt

Den primære kommunikation blandt unge beror sig på sociale medier. Men Julius Lindtoft mangler ikke kommunikation i det daglige, selvom vennerne til tider synes, det er sværere at komme i kontakt med ham.

- Jeg tror bare, det er en omstilling, der skal ske. Folk ved jo godt, at jeg har fået ny telefon, så det er bare at skrive på sms i stedet for Messenger, siger Julius Lindtoft.

Julius føler sig heller ikke udenfor, selvom han ikke bruger sociale medier på samme niveau som sine venner.

- De fleste synes, det er ret sejt, at jeg kan leve uden smartphone og uden at være opdateret på, hvad der sker på Instagram og Snapchat. Jeg får meget opbakning omkring det, fortæller den 18-årige 3.g'er.

FOMO (Fear of missing out)

Hvis man ikke tjekker folks opslag og stories på Instagram, Messenger og Snapchat, støder man heller ikke på begivenheder eller fester, som man kunne have været en del af. For Julius Lindtoft har det været befriende ikke altid at være opdateret på, hvad omgangskredsen foretager sig i weekenden.

00:20 Julius føler ikke, at han går glip af noget ved ikke at være på sociale medier. Tværtimod. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video

- Når jeg kunne sidde og se, hvad folk lavede, så følte jeg mig mere udenfor, fordi man ikke er en del af det. Men hvis man ikke engang ved, at folk laver noget andet, så føler man sig ikke udenfor. Det gør jeg i hvert fald ikke, siger Julius Lindtoft.

Savner memes

Julius Lindtoft kan af og til savne et godt grin til de memes, der florerede i de beskeder, som han løbende kunne tjekke på sin iPhone.

Et meme er en joke, der deles på internettet. Oftest i form af et billede med påskrevet tekst.

Dem lever Julius Lindtoft i dag uden, men det er et lille afsavn i det store billede. Julius Lindtoft er glad for at have fjernet fokus fra sociale medier, så han kan bruge mere tid sammen med dem, han holder af.

- Det er jo bare småting, der sker på sociale medier. Det er jo ikke noget, jeg ikke kan læse i nyhederne, siger den unge gymnasieelev og fortsætter.

- Mine forældre synes også, jeg er blevet meget mere nærværende.