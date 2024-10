40 millioner spildt i konkurs: Men de røde lamper blinkede flere måneder før

Men Skat, leverandører og ganske almindelige møbelkunder kunne måske have stået i en helt anden og bedre situation i dag, hvis de danske revisionsregler havde været mere restriktive.

For noget tyder på, at varelageret kan have været forkert opgjort i flere år, men er gået under revisionsradaren.

Da Werenberg i april i år offentliggjorde sit 2022/2023 regnskab med et underskud på 18 millioner kroner før skat, havde firmaet store problemer med at få et nyt it-system til at fungere.

Samtidig oplevede man et kraftigt stigende websalg, men også stigende udgifter til personale, fragt og annoncering, fremgår det af regnskabet.

Ledelsen slog fast, at it-problemer betød store problemer med lagerstyringen og en betydelig usikkerhed vedrørende varelagerets værdi.

Galt i flere år

Men Ernst og Young gør selv opmærksom på, at man heller ikke stoler på opgørelsen i 2021/2022-regnskabet, selv om man selv var revisionsselskab for Werenberg på det tidspunkt.

Det skyldes de danske revisionsregler.

I 2006 blev en lang række virksomheder på erhvervsminister Bendt Bentsens (K) initiativ fritaget for revision, og i 2012 blev der lempet endnu en gang på revisionsreglerne.

Ikke alle virksomheder behøvede at få foretaget en fuld revision, man kunne nøjes med en udvidet gennemgang.

Den mulighed blev introduceret i dansk lovgivning som et alternativ til ”rigtig” revision for virksomheder.

Og det var netop den sidste regel Bolighuset Werenberg faldt ind under, indtil regnskabet for 2022/2023, offentliggjort i april i år, blev ”rigtigt” revideret.