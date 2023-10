40 millioner til omkoblingspladser til de ekstra lange lastbiler på Fyn

Fra årsskiftet forventes de første ekstra lange lastbiler, de såkaldte dobbelttrailere, at køre på et udsnit af statsvejnettet.

Derfor vil der blive etableret yderligere to omkoblingspladser på Fyn og i Trekantsområdet, så endnu flere får gavn af forsøget.



Mere gods pr. lastbil bliver en realitet allerede i 2024, hvis et fremsat lovforslag vedtages.

I første omgang er det en forsøgsordning på motorvejene mellem Aarhus og Høje-Taastrup.

En omkoblingsplads er et areal, hvor der er plads til, at dobbelttrailere kan adskilles eller samles før, de fortsætter på det øvrige vejnet som almindelig lastbil eller modulvogntog.

- Når en lastbil kan køre med to trailere, er der både en klimagevinst og en gevinst for transporterhvervet. Jeg ser et stort potentiale i at udbrede de lange lastbiler, og nu får flere vognmænd på Fyn og i Trekantsområdet også fordel af forsøget ved, at de får en bedre adgang til dobbelttrailervejnettet, siger transportminister Thomas Danielsen.

Lovforslaget om dobbelttrailere er fremsat for Folketinget i oktober 2023 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.