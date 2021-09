4.000 kroner mindre til nyuddannede: - Ingen synes, det er fedt at være på dagpenge

Regeringen vil have 10.500 flere i job, og et af midlerne skal være at sænke dagpengesatsen for dimittender.

Det fremgår af det udspil, som regeringen præsenterede tirsdag.

Konkret vil man sænke dagpengesatsen for nyuddannede under 30 år, som ikke er forsørgere. Den skal sættes ned fra 13.815 kroner til 9.500 kroner. Altså med lidt mere end 4.000 kroner.

Nogle af dem, der vil komme til at mærke ændringen, hvis den bliver til virkelighed, er de studerende på SDU.

Liva Mortensen, der læser litteraturvidenskab, mener ikke, regeringens udspil giver mening.

- Det er jo ærgerligt, hvis man bruger en del år på at uddanne sig inden for et felt, og man så skal ud at finde et arbejde, der har meget lidt med det at gøre, siger hun.