40.000 kroner på blomster og gaver: Assens' kongefest var fem gange dyrere end Ærøs

Ifølge regnskabet brugte Assens Kommune i alt 93.000 kroner på et frokostarrangement i Skovpavillonen, hvor 115 personer blev bespist. Til frokosten deltog udover hoffet og hele byrådet også repræsentanter fra over 30 virksomheder og fra en håndfuld foreninger. Prisen på frokosten alene oversteg hele Ærøs budget.

Det samme gjorde Assens' forbrug alene på presse og kommunikation, der kostede 90.800 kroner, herunder knap 49.000 kroner på tre helsideannoncer i Folkebladet og Lokalavisen Assens. Blomster og gaver, inklusiv rød løber kostede næsten 53.000 kroner.

- Der er et publikum, som ikke orienterer sig på nettet, men ved at læse aviser. Vi har brugt flere forskellige kanaler for at få ud til flest muligt, for alle skal have muligheden for at møde kongeparret, siger Søren Steen Andersen.



Hvordan forsvarer du, at I brugte mere end fem gange så meget på kongebesøget som Ærø?

- Det gør vi ved, at vi måske også havde et arrangement, der var fem gange større, fordi vi havde hestedragon med og frokost på Skovpavillonen, siger Søren Steen Andersen.

Udgifterne til gardehusarregimentet kostede Assens i alt 106.000 kroner og er den største post i regnskabet.