42 brandudrykninger på Fyn: - Det er en del mere, end vi plejer nytårsaften

Nytårsaften blev en travl aften for Beredskab Fyn. Normalt hopper brandfolkene i deres dragter og kører ud til hændelser mellem 20 og 30 gange nytårsaften, men i år var tallet 42.

- Det er temmelig meget og en del mere, end vi plejer at køre. Det er klart i den høje ende, siger Knud-Otto Westergaard, der er chefvagt hos Beredskab Fyn.

Odense og Svendborg hårdt ramt

Det var især Odense og Svendborg, der var hårdt ramt. 23 udrykninger blev det til i Odense - ni i Svendborg. Det var dog primært småting, beredskabet kom ud til.

- Brandfolkene har haft knap så meget i omegnskommunerne, men Svendborg og Odense har haft mest at køre til. Mange af udrykningerne har været samtidig med ganske få mellemrum, siger Knud-Otto Westergaard.

I Odense rykkede Beredskab Fyn blandt andet ud til Dianavænget flere gange. Her udviklede situationen sig, og der blev skudt med fyrværkeri mod brandfolkene.

Der var dog heldigvis ikke nogle alvorlige hændelser imellem.

- Langt de fleste hændelser var småbrande forårsaget af fyrværkeri. På grund af vores forstærkede mandskab kunne vi hurtigt klare opgaverne, siger Knud-Otto Westergaard.

Udover Odense og Svendborg var der én udrykning i både Nyborg, Kerteminde, Otterup, Assens og på Strynø. I Faaborg var Beredskab Fyn ude tre gange.

Mange containerbrande

Beredskab Fyn formoder, at det er det klare nytårsvejr, der gjorde, at mange i år var ude at fyre krudt af.

11 af de udrykninger, Beredskab Fyn var ude til, var containere i det fri, og seks af dem var skraldespande.

- Den type ved vi ikke, om er påsatte eller ej, men det er der klart mulighed for, at de er, siger Knud-Otto Westergaard.

Beredskab Fyn havde ingen skader nytårsaften.