44-årig lastbilchauffør hitter på socialt medie for unge

En 44-årig lastbilchauffør er nok ikke det, man typisk forbinder med det sociale medie Tiktok.

Alligevel har Henrik Greve med sine næsten 25.000 følgere formået at ramme en hidtil uset nerve. På hans Tiktok-profil snakker han om transportbranchen på godt og ondt, forsøger at oplyse om faget, og ikke mindst inspirere unge mennesker til at uddanne sig i den retning.

- Jeg har stort set kun fået positive tilbagemeldinger på mine videoer. Selvfølgelig er der er had-kærlighedsforhold mellem billister og lastbilchauffører, og hvordan vi håndterer trafikken, men det tager jeg med, og det snakker jeg også om på min profil.

Se videoen øverst i artiklen, og hør hvorfor Henrik Greve valgte at lave videoer på Tiktok.