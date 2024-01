45-årig fængsles og udvises: Bankede kæreste med knytnæveslag og kvalte hende

En 45-årig polsk mand var omgivet af to betjente, da han mødte op i retslokale fire i Byretten i Odense. Indtil retsmødet havde han adresse som varetægtsfængslet i Nyborg Statsfængsel.

- Legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1.

Sådan begynder tre af tiltalerne i anklageskriftet, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i. Han var i alt tiltalt for tre tilfælde af brutal vold mod den samme kvinde og en række overtrædelser af færdselsloven.

Kvinden, som den 45-årige har udøvet vold mod, lærte han at kende på Facebook for tre år siden. De kommer begge fra Polen, men mødte hinanden fysisk første gang i Danmark. Herefter blev de kærester, hvor manden i en periode boede hos kvinden.

På tre forskellige adresser i henholdsvis Aabenraa, Odense og Assens, har voldsepisoderne udspillet sig. Den ene gang overværede kvindens otteårige søn et overfald på kvinden.

Handler om jalousi

Forsvarsadvokat, Jess Lykke Gregersen, sagde som det første under retsmødet, at hans klient nægter sig skyldig i fire ud af seks anklager. Dermed erkendte han kun ét forhold angående overtrædelse af færdselsloven samt at have kæmpet imod håndjernspålæggelse og under samme episode at flygte fra politiet.

Anklageren Maria Christina Blomsterberg spurgte flere gange under retssagen, om han har udøvet vold mod den pågældende kvinde. Det nægtede han.

- Absolut ikke, sagde han stålfast gentagne gange.

Da anklageren spurgte, hvorfor kvinden har sagt, at han havde udsat hende for vold, hvis ikke han har gjort det, forklarede han, at det handler om jalousi.

- Hun var rasende over, at hendes søn elskede mig. Jeg begyndte at købe ting til ham, og han kaldte mig far, sagde han.

Ny forklaring siden grundlovsforhør

Ét af overfaldene foregik, efter den 45-årige og kvinden havde været på værtshus i Assens. Men siden han var til afhøring i grundlovsforhør i september, har hans historie ændret sig markant.

I stedet for, at han skulle have udsat kvinden for vold, da de kom hjem, hævder han, at der kom to mænd, da de næsten var hjemme, som begyndte at slå kvinden, holde fat om hendes hals og sige, at hun skyldte dem 25.000 kroner. Den historie havde retten ikke hørt før onsdagens retsmøde - heller ikke under grundlovsforhøret.

- Jeg var chokeret, og jeg havde ondt i hovedet. Jeg havde jo drukket lidt alkohol, sagde han.

Det fik anklageren til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor han ikke har givet den forklaring under fristforlængelsen efterfølgende. Det fandt han dog ikke en anledning til.

I anklageskriftet står der, at det er den 45-årige, der under denne episode har udsat kvinden for vold ved at have slået hendes hoved mod en flisevæg, givet hende slag med knytnæve og strammet en læderrem om hendes hals.

Politiet anholdt ham dagen efter hændelsen, hvor han var hævet på oversiden af sine hænder. Her er hans forklaring, at han har bokset mod de to mænd, der udøvede vold mod kvinden.

Endte på krisecenter to gange: - Jeg var bange for ham

Da den forurettede indtog vidneskranken, havde hun en noget anden forklaring. Hun afviste at have mødt to mænd på turen hjem fra værtshuset og fortalte, at det er første gang, hun hørte den historie.

Til gengæld svarede hun klart ”ja” til, at den manden på tiltalebænken havde udsat hende for vold. Hun tog en dyb indånding.

- Det var altid med knytnæver i ansigtet. Mange gange, siger hun.

Da hun selv skulle fortælle, hvordan hun har oplevet voldsepisoderne, var det med lange pauser. Inden disse episoder har eskaleret, forklarede hun, at han ofte kom sur hjem til hende.

Hun er flere gange blevet opfordret til at melde ham til politiet, men har ikke selv kunne gøre det.

- Jeg gjorde det ikke, for jeg var bange for ham. Jeg vidste jo ikke, hvad der ville ske bagefter, sagde hun.

To gange er voldsepisoderne endt med, at hun måtte tage på krisecenter for at komme væk.

Ændrede karakter

Udover kvinden selv, var der fem vidner i sagen, som har overværet dele af forholdene.

Heriblandt var kvindens tidligere familiekonsulent fra Aabenraa Kommune, som fortalte at hun bemærkede ændringer hos kvinden, efter hun var begyndt at ses med manden.

- Kvinden fortalte mig, at hun havde gemt knive fra hjemme i en skraldespand, fordi hun var bange for, om han kunne finde på at gøre noget, sagde familiekonsulenten fra Aabenraa Kommune.

Efter han kom ind i kvindens liv, ønskede hun pludselig ikke hjælp fra kommunen længere. Familiekonsulenten kom flere gange om ugen i kvindens hjem, også inden hun lærte den nu dømte at kende, hvorfor hun kunne mærke en tydelig forandring, forklarede hun i retten.

Fængselsstraf og udvisning af Danmark

Under dokumentationen lagde en tung stilhed sig i retssal fire, da anklageren viste billeder af de skader, forurettede havde fået som følge af voldsepisoderne. Billederne viste blodsprængningerne i øjnene, et hævet og blåt ansigt, blå mærker på kroppen og hævelse på ben og arme.

Manden hævdede, at han ikke havde været på adresserne, på de pågældende tidspunkter, hvor volden havde fundet sted. Derfor ville han ifølge sin advokat frifindes.

Anklagemyndigheden mente derimod, at han skulle have en fængselsstraf på ikke under to år, en bøde på 5.000 kroner for overtrædelse af færdselsloven og en udvisning fra Danmark. Forsvareren argumenterede for, at han ikke skulle i fængsel i over ni måneder.

Under retsmødet kom det frem, at den 45-årige tidligere har været idømt fængselsstraffe for vold i hjemmet eller trusler.

Selvom manden har nægtet sig skyld i størstedelen af forholdene, endte domfældelsen med en ubetinget fængselsstraf på et år og seks måneder samt udvisning af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.