4,5 millioner borgere påvirkes: Ingen digital post fire dage i november

Ifølge styrelsen er det 4,5 millioner borgere og 800.000 virksomheder, der i de pågældende dage vil mærke nedlukningen.

Ny løsning på vej

Digital Post er den digitale postkasse, hvor borgere og virksomheder kan modtage eller besvare beskeder fra det offentlige. Det kan for eksempel være en kommune, en styrelse eller et hospital.

Baggrunden for, at der ikke kan sendes beskeder i Digital Post i perioden, er, at der skal overflyttes data fra den eksisterende løsning til det nye Digital Post, som lanceres ultimo november.

- Det er desværre altid ubelejligt, når myndigheder ikke kan komme i kontakt med virksomheder og borgere via Digital Post og omvendt. Men vi håber, at vi ved at varsle myndigheder, borgere og virksomheder i god tid mindsker generne ved denne planlagte periode, som strækker sig over fire dage, hvoraf to af dagene er weekend, siger Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

- Det er en teknisk nødvendighed for at understøtte en forsvarlig og sikker overgang, så den bliver så gnidningsfri som muligt for alle, siger han i pressemeddelelsen.

Post giver angst

Forud for den nye opdatering har der i Odense Kommune været fokus på at imødekomme udsatte borgere. Det skete efter, at Jonas Schmidt fortalte TV 2 Fyn om de konsekvenser, som digital post uden for almindelig arbejdstid har for ham.

Han får angstanfald, hvis han ikke kan komme i kontakt med sin kontaktetperson hos kommunen, når han modtager post fra det offentlige, og har derfor efterspurgt, at særligt sårbare kun modtager meddelelser inden for kontortid.