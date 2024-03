453.000 på podcast: - Vi kan ikke forsvare os med en podcast

En podcast med den danske komiker Christian Fuhlendorff kostede Forsvaret 453.000 kroner. Det skriver DR.



Prisen for podcasten tæller nemlig med i udregningen, når Danmark skal leve op til sit mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på Forsvaret.

Det får det fynske folketingsmedlem og forsvarsordfører Alex Ahrendtsens (DF) til at reagere til DR. For han mener ikke, at regeringen bør medregne en hvervekampagne i det forsvarsbudget, der indberettes til Nato.

- Nato handler om soldater, om våben og om investeringer, så vi kan forsvare os selv. Vi kan ikke forsvare os selv med en podcast. Dansk Folkeparti støtter, at vi hverver, men at opgøre det i toprocentsmålsætningen inden for Nato er i mine øjne at snyde på vægten. Det går ikke, siger Alex Ahrendtsen.