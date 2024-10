46-årig mand formentlig druknet i Lillebælt

En 46-årig mand fra Fyn frygtes lørdag at være druknet i Lillebælt.

Manden var på havjagt med en 48-årig mand - ligeledes fra Fyn - da deres båd kæntrede, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

- Et tysk skib kommer tilfældigvis forbi og finder en mand, der klamrer sig til den kæntrede båd.

- Vi fik anmeldelsen klokken 11.40, der havde de allerede været på vandet en del timer, fortæller vagtchefen.

Efter anmeldelsen begyndte en større eftersøgning efter manden, hvor Joint Rescue and Coordination Center (JRCC) ledte efter manden med både og helikopter.

JRCC tager sig af nødsituationer på havet og i luftrummet og hjælper blandt andet, når personer forsvinder på havet.

Men efter at have ledt efter manden til ud på eftermiddagen blev eftersøgningen indstillet, da JRCC vurderer, at manden ikke vil blive fundet i live.

Politiet deler JRCC's vurdering, fortæller vagtchefen.

Den 48-årige er alvorligt tilskadekommen, men uden for livsfare. De pårørende er underrettet.