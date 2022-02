46 lyntest undersøgt: Hitraten spænder fra 2,5 til 94 procent

Undersøgelsen viser, at kun 9 ud af 46 test har en følsomhed på over 90 procent.



90 procent er ifølge Uffe Vest Schneider grænsen for, hvornår en antigentest er god nok. Det betyder, at de viste et korrekt, positivt resultat i 90 ud af 100 tilfælde.

Han understreger dog, at antigentest er et supplement og ikke en erstatning for de mere pålidelige PCR-test, hvor man bliver podet i svælget.

Cirka 3.800 personer har deltaget i undersøgelsen af de udvalgte lyntest.

Studiet er ifølge DR ved at blive bedømt af fagfæller, inden det efter planen skal publiceres i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Virology.