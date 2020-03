Mand dømt: Slettede kollegas navn efter togulykke

Fredag har en 48-årig mand ved Østre Landsret fået en dom på 20 dages betinget fængsel for bevisforvanskning i forbindelse med en togulykke på Storebælt i januar sidste år. Det fortæller mandens advokat, Torben Koch.

Manden har tidligere været ansat hos jernbanefragtfirmaet DB Cargo. Sidste efterår fik han selv samme dom i byretten. Dommen er dermed stadfæstet af Østre Landsret.

Sagen drejer sig om et dokument - en læsseliste - vedrørende det godstog, der 2. januar 2019 tabte en del af lasten og derefter ramte et passagertog. Det kostede otte mennesker livet.

Den 48-årige, der den gang var tillidsmand for stationsbetjentene på terminalen i Høje Taastrup, valgte at slette et navn og en dato fra dokumentet, som ledelsen havde bedt om at få udleveret umiddelbart efter ulykken.

På dokumentet stod navnet på en kollega, og det valgte den 48-årige at strege over.