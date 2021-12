500.000 danskere skal kunne vaccineres om ugen

Alle andre over 18 år, som fik det andet stik i sommer, vil modtage en invitation i løbet af de kommende måneder, tilføjer hun.

Regeringen holder pressemødet få timer, efter at Statens Serum Institut (SSI) har meddelt, at 5120 personer er smittet med coronavirus det seneste døgn. Det er det højeste antal under epidemien.

- Det er vigtigt, at vi nu sætter alle sejl til. Det skyldes også den nye variant Omikron. Vi ved fra tidligere varianter, at tid er den afgørende faktor, siger Mette Frederiksen.

Rekord i smittetal

Torsdag vil der formentlig også komme et nyt højt, dagligt smittetal. Det siger direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum, efter at der onsdag blev sat rekord med det hidtil højeste antal på 5120 personer.