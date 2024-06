57-årige Lena manglede festivalven - så dukkede fremmed op med idé

Første møde mellem to fremmede kan gå i mange retninger, men for Lena Gitte Andersen og Birthe Petersen blev det en glædelig oplevelse.

Kort før torsdagens Tinderbox, kendte de to ikke hinanden. Men det gør de nu.

De manglede begge en Tinderbox-makker, og de fandt derfor hinanden på de sociale medier.

Rakte ud på de sociale medier

Lena Gitte Andersen på 57 år købte hendes allerførste Tinderboxbillet, da det blev muligt.

Med en blanding af spænding og nervøsitet lavede hun et opslag i Facebookgruppen ”Tinderbox venner 2024”, fordi hun søgte nogen at hygge sig med inden festivalen.

- Jeg har været helt derude hvor jeg tænkte, om jeg skulle sælge min billet, fordi jeg blev nervøs, siger Lena Gitte Andersen.

Men der skulle ikke gå lang tid, før hendes opslag fik opmærksomhed. Heriblandt fra Birthe Petersen, der inviterede hende hjem til hygge i hendes kolonihave inden festivalen.

- Jeg var alene, og jeg bor tæt på. Jeg synes, at det kunne være hyggeligt, hvis der kom nogle forbi, så selvfølgelig var hun velkommen, siger Birthe Petersen.

Ny måde at finde relationer på

For godt og vel en måned siden lagde Lena Gitte Andersen nedenstående opslag op i ”Tinderbox venner 2024” på Facebook. Der var hurtigt mange der kommenterede opslaget og skrev, at de synes, det kunne være hyggeligt at mødes til festivalen.

- Jeg synes det er dejligt, at der er nogle, der rækker ud. Det gjorde også, at jeg gerne ville med til festivalen, siger Lena Gitte Andersen.

Både Birthe Petersen og Lena Gitte Andersen vil begge gerne lære nye mennesker at kende, og det har de blandt andet brugt Facebook-gruppen til.

- Det går hurtigt på de sociale medier, og det er nemt at finde nogle. Det tænker jeg, at man godt kan gøre en anden gang, siger Birthe Petersen.

- Jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg ellers skal gå hen. Skal jeg stå på cykelstien og siger ”Hej, her er jeg?”. Man rammer en større flade på Facebook, siger Lena Gitte Andersen.

Fordelene ved de sociale medier de enige i.

- Folk er åbne. Men det kræver også at man tør at tage det første skridt. Nogle gange skal man springe ud i det, siger Lena Gitte Andersen. Det er Birthe Petersen enig i.