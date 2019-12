Så mange fynske hjem har haft indbrud i julen

Siden fredag og frem til natten til onsdag har politiet landet over registreret i alt 466 indbrud i private hjem.

Det er en del lavere end de 691 indbrud, der blev registreret de samme dage sidste år. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

På Fyn har der siden fredag været 56 indbrud. Jesper Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Fyns Politi, mener generelt set, at Fyn er sluppet nogenlunde heldigt igennem julen indtil nu.

- Når vi kigger over hele øen og sammenligner med sidste år, er vi meget nådigt ramt i år, hvad angår indbrud i privat beboelse, siger Jesper Pedersen til TV 2/Fyn.

Fynske indbrudstyve sidder i fængsel

Der er flere årsager til, at antallet af juleindbrud er lavere i år.

- Vi arbejder hele tiden blandt borgerne med at være forebyggende i forhold til indbrud generelt. Vi har også rent efterforskningsmæssigt lavet nogle gode resultater og har fået fat i vores lokale indbrudstyve hen over det seneste halve år. Mange er kommet i spjældet, og vi har fundet mange koster, som er leveret tilbage til de forurettede, forklarer Jesper Pedersen.

Fakta Siden fredag har politiet landet over fået 455 anmeldelser om indbrud i private hjem. Sådan er anmeldelserne fordelt på politikredsene: * Nordsjælland: 80.

* Østjylland: 61.

* Fyn: 56.

* Sydøstjylland: 43.

* Midt- og Vestjylland: 42.

* Syd- og Sønderjylland: 37.

* Midt- og Vestsjælland: 34.

* Københavns Vestegn: 34.

* Nordjylland: 30.

* København: 19.

* Sydsjælland og Lolland-Falster: 19.

* Bornholm: 0.

Kilde: Rigspolitiet. Se mere

Anderledes er det gået i andre dele af landet. Særligt Nordsjælland har i år været ramt af indbrud med i alt 83 registrerede indbrud siden fredag. Næstøverst på politikredsenes liste ligger i år Østjylland med 62 registrerede indbrud.

Lavest på listen over registrerede indbrud er Bornholm. Her er der nemlig ikke registreret et eneste indbrud siden fredag.

Sådan undgår du indbrud Syv gode råd fra Fyns Politi Døre og vinduer skal være forsvarligt lukkede og låste.

Fjern dine værdifulde ting, så de ikke kan ses udefra.

Lås dit værktøj og dine haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge det til indbrud.

Hvis du kan nå det inden juleaften, så opsæt bevægelsescensorer, der tænder lys uden for dit hjem, når nogen nærmer sig.

Tænd lyset i et par værelser, og brug automatiske tænd-sluk-ure.

Lad være med at lave et facebookopslag, der fortæller, at du er bortrejst i julen eller holder jul hos familien i Jylland.

Lav aftaler med dine naboer om at benytte carport, skraldespand og så videre, så det ligner, at der er nogen hjemme. Se mere

Rigspolitiet: Sådan skal antallet af indbrud mindskes

Hvis det overordnede antal af indbrud skal længere ned, end det er rundt om i landet, så kræver det, at man mindsker markedet for de indbrudstyve, der skal have afsat deres stjålne koster.

Det siger Allan Holm, chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet.

- Indbrudstyvene vælger typisk letomsættelige varer som smykker og elektronik. De har brug for hurtigt at komme af med tingene igen, så de ikke ligger inde med dem alt for længe.

- Så hvis du får et godt tilbud om at købe billige varer, enten af en bekendt eller via handelspladser på nettet, så tænk over om det kan være stjålne varer, siger Allan Holm i en pressemeddelelse.

Rigspolitiet bemærker, at antallet af registrerede indbrud de seneste dage stadig kan nå at ændre sig, da et indbrud kan være sket eksempelvis 24. december, men først bliver anmeldt 26. december.

Opgørelsen over antallet af meldte indbrud registreret i de enkelte politikredse bliver offentliggjort hver morgen i disse dage.

For politiet er indbrud i perioden fra 20. december til 3. januar juleindbrud.