5816 patienter målt forkert: Fejl kan have konsekvenser

5816 patienter er blevet målt forkert for hormonet prolaktin på OUH.

En fejl i metoden, man har brugt på at måle hormonet prolaktin, har gjort at 5816 patienter har fået forkerte prøvesvar på deres måling. En af konsekvenserne ved forhøjet niveau af hormonet er blandt andet infertilitet hos begge køn.

Det betyder, at der formentlig er patienter, der kunne have fået en bedre medicinering, skriver OUH i en pressemeddelelse.

– Vi vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, at nogle patienter akut skal have ændret deres behandling på grund af de forkerte prolaktin-niveauer. Men der er formentlig patienter, som kunne have fået en bedre medicinering, hvis ikke det havde været for målefejlen. Derfor vil vi gå alle patientforløb igennem hurtigst muligt, siger Kim Brixen, der er lægelig direktør på OUH.

Fejl i over halvdelen af prøvesvar

Et forhøjet niveau af prolaktin hormonet ses blandt andet hos patienter med hypofysetumorer, men kan også være et tegn på dårlig nyrefunktion og stofskifteforstyrrelser. Det kan også være på grund af særlig medicin, psykofarmaka, graviditet og stress. Og så kan forhøjede niveauer give inferlitet.

Fejlprøverne er blevet lavet siden midten af 2016, og omfatter cirka 10.000 patienter. Altså er der fejl i over halvdelen af de svar, der er givet siden 2016.

Når patienternes prøver skal undersøges, så fortynder man prøverne til det halve, og det er her fejlen er opstået. Når svarene skulle gives, har man i metoden glemt at gange resultatet med to.

- Vi har nu opdaget, at vi desværre ikke har sat analysen korrekt op, så resultatet bagefter ganges med to. Det burde ikke kunne ske, og det er ikke godt nok, men fejlen opstod i en periode med sygemeldinger og udskiftninger på afdelingen. Samtidig er det en type fejl, som har været stort set umulig at opdage, når først analysen var i drift, siger Kim Brixen.

Fejlen blev opdaget da der skulle laves en ny opsætning for prolaktin analyserne.

Patienter bliver indkaldt igen

OUH er nu i gang med at kontakte alle 5816 patienter, hvis prøvesvar var forkerte. De hører fra OUH indenfor den næste måned, hvor lægen kommer med en vurdering af, om målefejlen har haft konsekvenser og kræver en ny indkaldelse.

- Vi er lige nu i gang med at undersøge, om de forkerte resultater har haft konsekvenser for patienter, siger Kim Brixen.

OUH har indberettet fejlen til både Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen.

Hvis du har fået undersøgt dit prolaktin niveau siden midten af 2016, så kan du kontakte Odense Endokrinologiske afdeling M på telefonnumer 24 76 01 72 alle hverdage mellem klokken 8 til 15.