654 virksomheder politianmeldt for fusk med coronahjælp

Under coronakrisen fik tusindvis af virksomheder en økonomisk hjælpende hånd fra staten - men flere hundreder er under anklage for at fuske med coronahjælpen.

Erhvervsstyrelsen har politianmeldt 654 virksomheder for snyd med coronahjælp, oplyser styrelsen til Berlingske.

Under coronakrisen udbetalte styrelsen i alt 56 milliarder kroner til cirka 370.000 lønmodtagere og cirka 105.000 virksomheder og selvstændige.

Styrelsen har i flere år undersøgt virksomhederne og har færdigbehandlet omkring 95 procent af sagerne, skriver Berlingske.

Det er de mest graverende sager, styrelsen har valgt at politianmelde, da den har prioriteret ressourcerne, lyder det i et skriftligt svar til mediet.