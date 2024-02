71.000 skoleelever stemte til Skolevalget 2024

I dag gik 71.000 skoleelever fra 710 forskellige folkeskoler landet over til stemmeurnerne i forbindelse med Skolevalg 2024.

Det var også tilfældet på Middelfart Friskole.

Mens skoleleder Helle Jørgensen mener, at det er godt, at eleverne bliver introduceret for politik, synes elev Sofie Kjølby Christiansen, at det er spændende at få et indblik i, hvad de forskellige partier står for.

Skolevalgets formål er at øge de unges demokratiske engagement og deres deltagelse i folkestyret.

Valget blev udskrevet af Statsministeren lørdag d. 13 januar. I dag fik eleverne udleveret valgkort og stemmesedler, og der blev stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne. Herefter skulle eleverne stemme på det parti, de er mest enige med.

Skolevalg 2024 slutter med en tv-transmitteret valgaften fra Christiansborg i aften klokken 19-20, hvor valgresultatet bliver afsløret.