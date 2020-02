74 fynske cyklister fik bøde for at cykle på fortovet 

I uge 4 udførte Fyns Politi i alt 27 kontroller i Odense og Svendborg, hvor færdselsbetjente holdt ekstra øje med cyklister og ikke mindst deres adfærd i trafikken.

Læs også Varebil væltede rundt efter sammenstød - motorvej spærret i timevis

I alt 114 cyklister fik en bøde i løbet af ugen. Af dem fik 74 cyklister en bøde for at køre på fortovet eller i gågaden. Derudover blev 40 cyklister skrevet for at cykle uden lys.

Selv om de fleste bøder er delt ud i Odense, noterer Fyns Politi sig alligevel, at 18 af de 40 cyklister, som manglede lys i de mørke januartimer, er fra Svendborg.

Fakta om bøder Det koster 700 kroner, hvis du: kører uden lys i lygtetændingstiden

har fejl eller mangler ved bremser, reflekser med videre

cykler i fodgængerfeltet, på fortov eller gangsti

kører i modsat retning på cykelstien

kører uden hænder på styret

ikke giver tegn, når du stopper eller drejer

ikke respekterer skilte og afmærkning

holder fast i et andet køretøj

er to personer på en cykel med ét sæde (bøde til begge) Det koster 1.000 kroner, hvis du: kører over for rødt

kører mod færdselsretningen

overtræder ubetinget vigepligt

bruger håndholdt mobil Det koster 1.500 kroner, hvis du:

kører uforsvarligt på cykel, fordi du er fuld Du skal køre med lys på cyklen, fra solen går ned, til den står op, og når der er dårlig sigt, eksempelvis på grund af tåge. Både for- og baglygte skal kunne ses tydeligt på 300 meters afstand – og også være synlige fra siden. Lygterne skal lyse lige frem eller lige bagud. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Se mere

Langt flere forseelser i 2020

Kontrollerne har primært fundet sted på lokaliteter, som politiet erfaringsmæssigt ved er steder, hvor cykler og knallerter ikke respekterer reglerne.

I hele landet blev der i løbet af ugen konstateret 1.933 forseelser. Under den tilsvarende indsats i 2019 blev der konstateret 1.206, altså væsentligt færre.

I hele landet blev der i 2018 dræbt 28 cyklister. Yderligere 921 cyklister kom til skade.