75.000 fynske husstande får frit valg: Energi Fyn dropper Waoo-monopol

Hvis du er fynbo og har ønsket lynhurtigt internet via Energi Fyns fiberkabler, så har valget indtil nu været meget simpelt:

Du kunne vælge mellem Waoo fibernet eller Waoo fibernet.

Men fra 2021 er det slut, når Energi Fyn åbner for, at andre indholdsleverandører end Waoo 2021 kan leje sig ind på Energi Fyns fibernet.

Det oplyser Energi Fyn i en pressemeddelelse.

- Kunderne efterspørger flere valgmuligheder på fibernettet. Det skal vi naturligvis lytte til, og da vi samtidig ønsker at få den absolut bedst mulige udnyttelse af det fibernet vi etablerer på Fyn, arbejder vi derfor hen mod en åbning af fibernettet i starten af 2021, siger Carsten Nedergaard Hansen, der er bredbåndsdirektør hos Energi Fyn i pressemeddelelsen.

Med fibernet kan man få internet med en hastighed på op til 1.000 mbit/s i up- og download. Det betyder, at man kan downloade en to timer lang HD-film på 25 sekunder.

Ifølge Energi Fyn har 75.000 fynske husstande i dag adgang til fibernet fra selskabet. Inden årets udgang vil antallet af husstande nå 80.000, spår selskabet.

- Vi har en interesse i, at der kommer så meget trafik og så mange tilbud til vores andelshavere som muligt. Vi forventer, at en åbning af fibernettet vil gøre det mere attraktivt for flere andelshavere. Jo flere indholdsudbydere der er, jo flere tror vi vil blive interesserede i de fordele, som vi kan tilbyde med fiber, forklarer Carsten Nedergaard Hansen.

Fyn er godt dækket ind

Det er langt fra kun Energi Fyns fiberkabler, der kan levere lynhurtigt internet til de fynske hjem. Også Sydfyns Energiforsyning (SEF), nef Fonden i Kerteminde og SE på Ærø er med til at rulle fibernet ud på Fyn og øerne.

Ifølge Energistyrelsens hjemmeside tjekditnet, der samler statistik om internet i Danmark, har en stor anddel af de fynske hjem adgang til fibernet. I 2019 havde 69 procent af boligerne og virksomhederne i Assens adgang til fibernet.

Til sammenligning er det kun 35 procent af virksomhederne og boligerne i Odense, der kan få fibernet.

På Energistyrelsens hjemmeside Tjekditnet.dk kan du få et overblik over, hvilket internet du kan få.