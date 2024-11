800 arbejdspladser og investeringer for 40 milliarder kan være på vej til Fyn

De fynske kommuner står i spidsen for en alliance, der skal trække fremtidigt byggeri af krigsskibe til øen. Den danske stat står nemlig overfor investeringer på op mod 40 milliarder kroner i 55 nye skibe over de næste 20 til 30 år.

Hvor sandsynligt det er, at Fyn bliver knudepunktet for at producere de kommende krigsskibe, vil snart stå mere klart, fortæller TV 2's forsvarskorrespondent Anders Lomholdt.

- Det vil meget snart vise sig, når der bliver fremlagt en flådeplan. Det er sådan, at alle os, der interesserer os for forsvarspolitik, venter spændt på, at der bliver fremlagt en flådeplan, der så skal forhandles politisk. Den kommer i høj grad til at handle om, hvor i Danmark der skal bygges krigsskibe.

Kigger flere steder

Anders Lomholdt fortæller, at Fyn ikke er det eneste sted, man kigger på at bygge skibene, ligesom det slet ikke er sikkert, der skal bygges skibe fra bunden i Danmark.

- Fyn er et af de steder, der ligger godt i konkurrencen, men også Frederikshavn og Skagen er i spil. Der er flere modeller i spil til skibsproduktionen. Man diskuterer lige nu, om det skal være en delvis produktion, hvor skroget bygges i udlandet, eller om hele produktionen skal foregå i Danmark, siger han.

Vælger man at bygge skibene fra bunden på Fyn, så kommer det med sikkerhed til at smitte af på det fynske erhvervsliv, forklarer han.

- Så bliver det en meget arbejdstung og arbejdskrævende proces. Man taler om mange hundrede arbejdspladser, der har været et mål fremme om 800 arbejdspladser, så det er en meget betydelig produktion.

Slidt flåde

Årsagen til, at man i Danmark skal bruge så mange nye krigsskibe er ifølge Anders Lomholdt, at den nuværende flåde er aldrende og udskiftningsmoden. Derfor bliver der behov for udskiftning af omtrent 55 skibe.

Selvom produktionen af skibene kan flytte ind på Fyn, er der ikke noget, der peger på, at fynboerne har grund til at frygte for deres egen sikkerhed trods det militære islæt.

- Vi har i forvejen en mindre våbenproduktion i Danmark, og det i sig selv har ikke gjort folk bekymrede. Det er klart, at produktion af våben udgør et militært mål, men så skal man forestille sig meget hypotetisk, at Danmark bliver udsat for egentlige militære angreb, og så har vi jo nærmest tredje verdenskrig, for så er der tale om et angreb på et NATO-land, forklarer Anders Lomholdt.

Ved andre militære anlæg i Danmark fortæller Anders Lomholdt, at de lokale er mere tilfredse med at have statslige investeringer, end de frygter for deres egen sikkerhed.