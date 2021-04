8.006 fynboer fik prikket: Vaccinationssteder bestod stor test

Skal finde fejl

Stresstesten af vaccinationssystemet foregik over hele landet, hvor målet var at vaccinere i alt 100.000 mennesker.

Heraf blev de 20.000 vaccineret i Region Syddanmark.



- Vi skruer nu en tak op for vores vaccinationsindsats for at sikre os, at vi kan håndtere et stort antal vaccinationer på samme dag. Stresstesten er en generalprøve, hvor vi har mulighed for at opdage og eliminere eventuelle fejl i vores store setup, lød det fra regionens koncerndirektør Kurt Espersen forud for testen.