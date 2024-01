82-årige "Lego-Leif" er helt tosset med klodser – og ikke kun på grund af legen

Leif Heiselberg er 82 år gammel, han bor på plejehjem - og så er han helt vild med at bygge med legoklodser.

Når man er 82 år, så tillader fysikken ikke det samme for Leif, som den gjorde i hans unge dage, men det sætter ikke en stopper for ham - for så finder man ifølge Leif bare en anden måde at holde sig i gang på.

- Jeg har et budskab, jeg gerne vil have ud. Prøv at tænk på, hvis I har gammelfar siddende på plejehjemmet eller andre steder, så stik ham sådan et byggesæt. Ikke for svært, men heller ikke beregnet til børn på fire år, så skal det sgu nok gå, fortæller Leif Heiselberg.

Han tror på, at det er vigtigt, at man trods alder forsøger at holde sig i gang både for fysikkens og hjernens skyld.

Aldrig for gammel til at starte en ny hobby

For Leif startede Lego-hobbyen med, at hans børn kom med et Lego-byggesæt. Først troede han ikke, at det var noget for ham, men han gav det alligevel et skud, og pludselig havde han bygget et avanceret nissehus, Det Hvide Hus i USA, et piratskib, og det igangværende projekt er en pyramide på 1500 klodser, og som han selv siger:

- Det er fandme mange!

Og når man er en ældre herre, så er der selvsagt nogle skavanker, som kan skabe udfordringer.

- Det sværeste, er de små klodser, for os gamle folk, for vi ser jo ikke alt for godt, så det kan godt være svært at få sat rigtigt sammen, siger Leif Heiselberg.

Men altså ikke en uoverkommelig udfordring, der får Leif til at give op.

- Det skal man nu ikke gøre til et stort problem, man kan sagtens mærke sig frem, fastslår han.

Artiklen fortsætter under billederne