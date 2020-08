87 anmeldelser i weekenden: Civilbetjente kommer støj til livs

Denne sommer har været helt speciel for mange mennesker. Særligt de unge, der ikke kan feste til den lyse morgen på diskoteker. Men de fester stadig, og det kan mærkes på de anmeldelser om støj, som Fyns Politi har fået.

I weekenden er der hos Fyns Politi tikket 87 anmeldelser ind om musik til ulempe, som det hedder hos politiet. Det er noget mere, end der plejer hos Fyns Politi, men det er forventeligt, mener vagtchefen.

Lige så snart de ser patruljevognens lygter, så slukker de musikken og gemmer anlægget Vagtchef Lars Thede, Fyns Politi

- I forhold til omstændighederne, så er det et forventeligt tal, siger Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Med omstændighederne menes der de specielle forhold, som de unge har denne sommer. Barer og værtshuse, der lukker tidligere end de plejer, resulterer i, at de unge tager festen hjem eller ud i parker.

Af den årsag er det ikke tilladt at spille musik i Munke Mose og Eventyrhaven efter klokken 19.

87 anmeldelser Tallene er opgjort i hele døgn. Det vil sige, at de 87 anmeldelser tæller fra fredag den 14. august klokken 00.00 til og med søndag ved adspurgte tidspunkt, som var 09.30.

Bad politibetjent om at skjule Soundboks

Lige nøjagtig i Munke Mose og Eventyrhaven kan det være svært at få fat i dem, der spiller høj musik, hvis man kommer anstigende i en patruljevogn.

- Lige så snart de ser patruljevognens lygter, så slukker de musikken og gemmer anlægget, siger Lars Thede.

Derfor har Fyns Politi nu indført civile betjente, som er lidt sværere at spotte, særligt når det er mørkt.

- Det er en måde, vi bedre kan komme ind på folk. Vi går bare derned stille og roligt, siger Lars Thede.

Faktisk er det så svært at se, at det er politibetjente, at en af Lars Thedes kolleger blev bedt om at hjælpe med at gemme en Soundboks i en busk, fordi politiet kom.

- Så sagde han bare pænt med et smil, 'nej tak - bare lad den stå', siger Lars Thede.

Lørdag har der været tre sager nede i Munke Mose, der alle tre udløste bøder.

- Når de skruer ned og gemmer deres anlæg, så snart politiet kommer, så indikerer det jo, at folk godt er klar over, at de ikke må spille musik efter klokken 19. Derfor falder hammeren også første gang, siger Lars Thede.

Folk er måske ømskinnet

Det er ikke så få anmeldelser Fyns Politi har fået. Lørdag til søndag nat har de i tidsrummet 24.00 til 03.00 modtaget 34 anmeldelser. Og fra midnat til klokken et blev det til 13 anmeldelser.

- Så kan vi jo godt løbe tør for ressourcer, for der er også andre ting vi skal tage os af, siger vagtchefen.

Jeg er snart træt af at gentage mig selv. Det handler om opdragelse og at tage hensyn til sine naboer, Vagtchef Lars Thede, Fyns Politi

I nogle tilfælde benytter politiet sig af at ringe til folk, og give dem en høflig henstilling, hvis ikke de vil have et fysisk besøg og en potentiel bøde.

- Vi er altid høflige, men jeg skal skynde mig at sige med det samme, at hvis der er en overtrædelse, så får man en bøde, siger Lars Thede.

I andre tilfælde må politiet konstatere, at musikken ikke er til gene, når de kommer.

- Emnet er blevet talt så meget om denne sommer, at nogle folk måske er blevet ømskinnet og hurtigt farer til telefonen, siger Lars Thede, og tilføjer, at forholdene kan ændre sig inden, de når ud til adressen.

Snak med naboerne

Man skal ikke skrue ned for politiets skyld, fortæller Lars Thede med et let suk.

- Jeg er snart træt af at gentage mig selv. Det handler om opdragelse og at tage hensyn til sine naboer, siger han.

Han mener, at det kan være kommunikationen med naboerne, der også kan have fejlet denne sommer. Han fortæller, at der typisk er mere forståelse fra naboer, hvis man har fortalt om sin fest, og hvorfor den holdes.

- Det er klart, at selvom man så har talt med sine naboer, så giver det ikke frit spil til at spille musik for fuld pedal, så vinduerne er ved at rasle ud af hængslerne, siger Lars Thede.