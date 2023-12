87 indbrud på Fyn på 18 dage

Juletid er også lig med indbrud, og indtil nu har der i december allerede været 87 indbrud på Fyn, oplyser politiet.

- Vi ser jo desværre ofte en stigning i antallet af indbrudssager omkring jul, og derfor har vi i år valgt at gribe det an ved at vores patruljer på gaden vil have ekstra fokus på at besøge boligområder og villakvarterer, der har haft flere indbrud på det seneste, siger vicepolitiinspektør Anders Therkelsen.

I 2022 var der 154 anmeldelser om indbrud i privat beboelse på Fyn i december. I 2021 var antallet 207.

Fyns Politi kommer med en række gode råd til at undgå indbrud.