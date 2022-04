9. april? - Det siger mig ikke det store

Historiker: De gjorde en forskel

Til gengæld er Claus Skaarenborg ikke i tvivl om, hvad der skete 9. april 1940.

Han er nemlig militærhistorisk konsulent og bestyrelsesmedlem i Fyns Militærhistoriske Museum, og er aldersmæssigt også tættere på begivenheden.

Han mener, at man som fynbo bør vide, at der var soldater fra 6. regiment på Fyn, der gjorde en indsats for Danmark på denne dato for 82 år siden.

- Og som faldt for Danmark. De gjorde en forskel. De tog kampen op mod overmagten, siger Claus Skaarenborg.

- Det er også det vi ser i Ukraine, hvor Ukraine ikke bare lægger sig ned og siger; "vi overgiver os".

- Det var sådan set det, som de danske soldater prøvede dengang, det var at sige; "vi forsvarer vores land".

Det nazistiske Tysklands besættelse af Danmark var et overraskelsesangreb.

Der opstod få kampe ved den dansk-tyske grænse, hvor der døde 11 danske soldater og tre grænsevagter.

I alt døde 16 danskere under invasionen, mens 21 blev sårede.

Den danske regering kunne hurtigt se, at Danmark ikke havde en chance mod den store tyske hær, og kapitulerede efter få timer.